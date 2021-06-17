В Украине могут взлететь цены на курятину: озвучен прогноз

В Украине стоимость курятины может вырасти на 15-20%. В сельскохозяйственных предприятиях наблюдается сокращение поголовья птицы как в яичном, так и мясном направлениях.

Об этом рассказала аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин, сообщает Comments.ua. Цены могут вырасти уже в ближайшее время.

"Сейчас в сельскохозяйственных предприятиях наблюдается сокращение поголовья птицы как в яичном, так и мясном направлениях, чего не было более десятилетия. Это приводит к сокращению промышленного производства яиц и мяса птицы. И если летом сокращение предложения по куриным яйцам не ощутимы благодаря лучшей яйценоскости кур в хозяйствах населения, то в курятине такой ощутимой поддержки нет. Данный фактор в сочетании с повышением уровня налогообложения для птицеводов, что сейчас рассматривается в правительстве, может привести к росту цен на курятину на 15-20%", – сказала специалист.

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Ранее сообщалось, в что украинской столице цены на продукты на 60-100% выше, чем в польской Варшаве. При этом украинцы зарабатывают в среднем в три раза меньше, чем поляки.

Так, средняя зарплата в Польше в 2021 году составляет около 5,5 тыс. злотых в месяц, это $1,445 тыс., в Украине в среднем платят 13,5 тыс. грн, $500 в месяц.

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