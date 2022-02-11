В Украине могут в 10 раз увеличить штрафы для части водителей: что предложили "слуги"

Нардепы "Слуги народа" предлагают в 10 раз увеличить размер штрафов по Админкодексу и в 2 раза – по Уголовному кодексу для владельцев элитных автомобилей стоимостью свыше 375 минимальных зарплат (то есть 2,4 млн грн). Штраф может вырасти до 10 раз за не пристегнутый ремень безопасности, проезд на красный свет светофора, превышение скорости и др.

"Следствием принятия указанного законопроекта будет повышение ответственности на дороге для владельцев элитных автомобилей, увеличение бюджетных поступлений", – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Она опубликована на сайте Верховной Рады.

Отметим, в 2 раза могут увеличится штрафы, к примеру, за подделку или замену номеров узлов. При принятии закон может быть введен в действие с 1 января 2023-го.

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Ранее стало известно, что за 2021 год чаще всего правила дорожного движения нарушали водители автомобилей марки Volkswagen – 471 915 нарушений. При этом в процентном соотношении штрафы чаще получали владельцы Volvo – 39,6%.

Такую статистику представил ресурс "Штрафы.UA" на своей странице в Facebook. Там подсчитали, что за весь прошлый год сумма со всех выписанных штрафов составила 2 513 252 052 гривни.

Топ-3 марок авто, являющихся лидерами по штрафам ПДД (в процентном соотношении):

Volvo – 39,6%;

Tesla – 38,4%;

Porsche – 32,7%.

Топ-3 марок авто, являющихся лидерами по штрафам ПДД (по количеству):

Volkswagen – 471 915 нарушений; Mercedes-Benz – 302 829 нарушений; Renault – 301 432 нарушений.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве у местной жительницы забрали автомобиль из-за неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Ей выписали 13 квитанция на сумму 7167 гривен.