В Украине могут резко подорожать квартиры: озвучен прогноз на 2021-й
Стоимость квадратного метра в жилье комфорт-класса до конца 2021 года повысится до $2 тыс.
Об этом заявил главный архитектор архитектурного бюро "Архиматика" Дмитрий Васильев, пишет "Экономическая правда". По его словам, в 2014-м в Украине сильно просела стоимость недвижимости из-за турбулентности в экономике и войны.
"По сравнению со странами-соседями мы выглядели просто смешно. Если в Польше средняя цена недвижимости была в районе 2 тыс. евро за квадратный метр, то у нас – менее $900", – отмечает Васильев.
При этом после стабилизации ситуации в 2016 году экономика начала расти. Архитектор поясняет, что недвижимость последней из всех отраслей "догоняет" рост экономики. "Вот сейчас мы начали активно это чувствовать", – добавляет эксперт.
Он уточнил, что его прогноз касается точечных, пиковых ростов цены определенных проектов, а не среднего роста по рынку. "В среднем рынок не поднимется в два раза, конечно же", – подытожил архитектор.
Ранее сообщалось, что в Украине в 2021 году может подорожать на 20% аренда квартир в бюджетном сегменте. Несмотря на ужесточение карантина, количество сделок растет. Также меняется и структура спроса. С каждым годом все больше желающих арендовать жилье в новостройке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве цены на смарт-квартиры в строящихся домах стартуют от 450 тыс. грн. Как правило, это дома на окраинах города. И площадь квартир в них – не более 25 кв. м. Но при средней зарплате в Киеве более 18,5 тыс. грн на такую квартиру можно собрать за два года, даже не прибегая к банковскому кредиту.
Рынок аренды жилья в Киеве пострадает из-за введения локдауна. Снизится спрос на посуточную аренду, а рост цен остановится до середины мая.