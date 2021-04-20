В Украине могут резко подорожать квартиры: озвучен прогноз на 2021-й

Стоимость квадратного метра в жилье комфорт-класса до конца 2021 года повысится до $2 тыс.

Об этом заявил главный архитектор архитектурного бюро "Архиматика" Дмитрий Васильев, пишет "Экономическая правда". По его словам, в 2014-м в Украине сильно просела стоимость недвижимости из-за турбулентности в экономике и войны.

"По сравнению со странами-соседями мы выглядели просто смешно. Если в Польше средняя цена недвижимости была в районе 2 тыс. евро за квадратный метр, то у нас – менее $900", – отмечает Васильев.

При этом после стабилизации ситуации в 2016 году экономика начала расти. Архитектор поясняет, что недвижимость последней из всех отраслей "догоняет" рост экономики. "Вот сейчас мы начали активно это чувствовать", – добавляет эксперт.

Он уточнил, что его прогноз касается точечных, пиковых ростов цены определенных проектов, а не среднего роста по рынку. "В среднем рынок не поднимется в два раза, конечно же", – подытожил архитектор.

Ранее сообщалось, что в Украине в 2021 году может подорожать на 20% аренда квартир в бюджетном сегменте. Несмотря на ужесточение карантина, количество сделок растет. Также меняется и структура спроса. С каждым годом все больше желающих арендовать жилье в новостройке.

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