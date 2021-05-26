В Украине летом подорожает хлеб: эксперт озвучил прогноз

В Украине уже летом хлеб может вырасти в цене на 2-3%. Подорожание, которое началось в начале 2021-го, сейчас замедлилось.

Об этом рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщает "ГолосUA". "Мы видели 2020 год с растущими ценами на хлеб, и подорожание хлеба и хлебобулочных изделий в 2021 году. Но подорожание хлеба, которое началось в начале текущего года, сейчас замедлилось", – сказал специалист.

По словам Дорошенко, хлеб в украинских магазинах летом если подорожает, то немного. "Хлеб будет понемножку расти в цене, но незначительно. Я думаю, в июне, июле и августе может добавиться около 2-3% к цене хлеба. Основные колебания цены хлеба в этом году уже произошли", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшее время не ожидается скачков цен на сахар. Стоимость одного килограмма удержится на уровне около 24,5 грн.

Ситуацию удалось стабилизировать за счет дополнительного импорта из ЕС. Оптимизма добавляет также будущий урожай и увеличение в этом сезоне площади посевов под сахарную свеклу на 10% – до 226 тыс. гектаров.

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