В Украине лечение COVID-19 стоит 45 тыс. грн на пациента

В Украине из государственного бюджета потратили 19 млрд грн на медицинскую помощью пациентам с COVID-19 и с подозрением на него. В среднем лечение одного украинца обходилось в 45 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении Кабинета министров, которое опубликовано на официальном сайте ведомства. В течение апреля-декабря 2020 года были госпитализировали 253 тысячи пациентов с коронавирусом.

Из них в отделении интенсивной терапии находилось почти 50 тыс. пациентов. Доля госпитализированных составляла 19,6%. Больше всего пациентов с коронавируса в декабре госпитализировали в Киеве – более 6000, а также в Одесской области – 4139 человек, Днепропетровской – 3869 человек, Харьковской – 3617 человек.

Количество больниц, которые входят в перечень определенных для госпитализации, в декабря 2020 года выросла. В мае таких больниц было 240. В сентябре – 343, в ноябре – 458. Сейчас договор с НСЗУ на стационарное лечение пациентов с COVID-19 имеют 507 медицинских учреждений.

В бесплатный пакет услуг лечения пациентов с COVID-19 входит: тестирование на COVID-19; лабораторное и инструментальное исследование; медицинская помощь в соответствии с отраслевыми стандартами; кислородная поддержка, интенсивная терапия при необходимости; медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости и.

"Все препараты, предусмотренные национальным протоколом лечения COVID-19 включены в тариф, по которому НСЗУ оплачивает услуги медицинских учреждений. Остаток лекарств для борьбы с COVID, имеющиеся в больницах и аптеках, доступен для просмотра на сайте НСЗУ", – говорится в сообщении Кабмина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине врачи могут предложить больным коронавирусом самостоятельно купить лекарства только в том случае, если они срочно нужны, а в больнице препараты закончились.