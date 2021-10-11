В Украине конфискуют часть "евроблях": некоторым водителям грозят уголовные дела

В Украине уже после растаможки часть "евроблях" изымают во время экспертизы в Сервисный центрах МВД (МРЭО). Дело в том, что украинцы покупали старые авто в ЕС даже с поврежденными VIN-кодами. Легализовать такой автомобиль будет крайне сложно, в некоторых случаях их конфискуют, а против владельцев начинают уголовные производства.

Об этом в комментарии UBR рассказал автоюрист Иван Казачук. По его оценкам, как минимум один владелец "евробляхи" ежедневно сталкиваются с такой проблемой. VIN-код может повредиться не только из-за умышленных действий прошлых владельцев авто, но и из-за коррозии.

"Самостоятельную проверку VIN-номера нужно сделать еще до снятия автомобиля с учета. Просто посмотрите, все ли цифры, буквы есть, такие же они, как в техпаспорте, нет ли посторонних вмешательств или ржавчины, которая не позволит эксперту в МРЭО проверить этот номер", – говорит Казачук.

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Варианты решения проблемы: найти дублирующие таблички или после рекомендации от специалиста очистить номер с помощью специальных химических средств. Если же в Сервисном центре считают, что номер могли сделать нечитаемым, правоохранители могут начать уголовное производство, автомобиль конфискуют и если к тому моменту уже заплатить за растаможку, деньги не вернут.

"Чаще всего факты критических повреждений VIN-номера обнаруживаются уже в Сервисных центрах, когда поздно что-либо делать", – говорит эксперт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцам, которые ездят на автомобилях с европейской регистрацией, для легализации машин придется искать их реальных владельцев за границей. Так, большинство "евроблях" оформлены на европейские компании, а их реальные владельцы – украинцы – ездят с доверенностями.