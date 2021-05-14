В Украине количество миллионеров за год выросло в 2,5 раза. По итогам декларационной кампании 2020 года доходы в сумме более 1 млн грн задекларировали 8451 человек.

В 2019 году в стране насчитали 3150 миллионеров. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Традиционно наибольшее количество миллионеров учитывается в Киеве (3375 человека), Днепропетровской (684 человека), Харьковской (595 человек) и Киевской (540 человек) областях.

В общем миллионерами задекларированы доход в сумме 70,4 млрд грн, определены к уплате налога на доходы физических лиц в сумме 1,6 млрд грн, военного сбора – 0,2 млрд гривен.

Наибольшую сумму к уплате в бюджет определен жителем Киева с доходов, полученных за пределами Украины, – почти 80 млн грн, в том числе налога на доходы физических лиц – 66,5 млн грн и военного сбора – 11,1 млн гривен.

Налоговые обязательства к уплате в бюджет в сумме более 20 млн грн по результатам 2020 года определены 12 лицами на общую сумму 418 млн грн, или 15 процентов от общей суммы налоговых обязательств. По территориальности половина таких граждан учитываются в Киеве, по два человека – в Одесской и Киевской областях, по одному человеку – в Харьковской и Львовской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил о необходимости усиливать меры и ответственность за неуплату налогов.

По его словам, все постоянно патриотично говорят о бюджете, но у многих патриотизм заканчивается, как только приходится платить налоги.