В Украине ко Дню Независимости введут в обращение новые банкноты: НБУ показал, как выглядят

В Украине 20 августа будут введены в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 грн. Они посвящены 30-летию Независимости Украины. На лицевой стороне банкнот будет нанесена символика к празднованию 30-й годовщины Независимости страны.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. На банкноте в 100 грн образца 2014 года изображена подпись главы НБУ Кирилла Шевченко, тираж – 30 000 штук.

Основной рисунок лицевой стороны – портрет Тараса Шевченко, обратной – здание Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Памятная банкнота содержит все элементы защиты банкноты номиналом 100 грн образца 2014 года.

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Памятная банкнота номиналом в 500 грн образца 2015 года, тираж – 30 000 штук. Основной рисунок лицевой стороны – портрет Григория Сковороды, а на обратной стороне изображено здание Киево-Могилянской академии.

Напомним, на День Независимости Украины в 2021 году граждане получат сразу четыре дня выходных – 21-24 августа. Один из них – понедельник, 23 августа – нужно будет отработать 28 августа. День Независимости отмечается в стране ежегодно 24 августа, ведь именно в этот день 1991 года депутаты парламента приняли Акт провозглашения независимости. Он позже был подтвержден на Всеукраинском референдуме.

Как сообщал OBOZREVATEL, банкнота 200 гривен четвертого поколения стала номинантом ежегодного международного конкурса "Банкнота года", который организует Международное общество банкнот (IBNS). На звание лучшей претендуют еще 15 банкнот различных стран мира, выпущенных в 2020 году.