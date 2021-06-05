Украинцы задолжали за коммуналку почти 80 млрд грн: как будут наказывать и у кого отберут квартиру

В Украине долги за коммуналку за последний год выросли на несколько миллиардов гривен. Из-за этого поставщики коммунальных услуг подают в суд и забирают у жителей нашей страны машины, мебель и вещи, продавая их затем на аукционах. Также задолженность может увеличиться в результате пени и штрафов.

О том, сколько задолжали украинцы и как их могут наказать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцы должны за коммуналку 79,1 млрд грн. Самые крупные долги – за газ. Если общую задолженность поделить на количество всех семей в стране, то получится, будто каждая из них должна около 5,3 тыс. грн. Долги постепенно растут, а программу субсидий урезают. Даже среди тех семей, которые не нуждаются в деньгах, накапливают долги. В среднем, в каждом доме накапливает долги каждая десятая квартира. И у некоторых из них сумма задолженности уже перевалили за 100 тыс.

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Как за год выросли долги за коммуналку:

за газ – 30,2 млрд грн (было 27,3 млрд грн);

за отопление и горячую воду – 28,7 млрд грн (было 22,3 млрд грн);

за воду – 6,1 млрд грн (было 5 млрд грн);

за электроэнергию – 7,8 млрд грн (5,4 млрд грн).

При этом очень часто в судах суммы долга увеличиваются. У каждого поставщика коммунальных услуг есть свой юридический отдел. В случаях, когда должники на отрез отказываются платить, они подают иски в суд и практически всегда их выигрывают.

Так, 9 марта 2021-го Киевский районный суд Полтавы обязал должника выплатить долг за отопление, который он накопил с 2016 года, в размере 51,8 тыс. грн. Кроме того, долг увеличили на 5,5 тыс. грн (посчитали инфляцию). Также заставили оплатить 3,3 тыс. грн процентов (3% годовых) и 2,1 тыс. судебных расходов. В результате вместо 51,8 тыс. грн должнику придется вернуть уже 62,8 тыс. грн.

До этого, 5 марта, Днепровский районный суд Киева без уведомления сторон удовлетворил иск "Управляющей компании по обслуживанию жилого фонда Днепровского района". Житель столицы годами не оплачивал обслуживание дома и придомовой территории и накопил 10,7 тыс. грн долга. Компенсировать инфляцию предприятие не требовало, однако еще несколько тысяч гривен "прибавилось" из-за судебных расходов. В результате вернуть придется почти 13 тыс. грн.

В период пандемии коронавируса забрать единственную квартиру за долги по коммуналке не могут. Но если есть две квартиры, то вторую могут продать. Также в рамках взыскания задолженности могут отобрать и продать на аукционе машину, бытовую технику, одежду и даже посуду. На каждого члена семьи обязаны оставить необходимый минимум. Например, если в квартире есть всего один диван, забирать его не станут.

"Если речь идет об автомобиле или другом вторичному по важности имуществе, законодательство продолжает действовать в том формате, в котором действовало", – рассказали OBOZREVATEL в Минюсте.

Адвокат Богдана Мотузюк добавляет: забрать квартиру могут в том случае, если долг превышает 120 тыс. грн. Для задолженности за коммунальные услуги процедура более простая, чем обычно. Можно взыскать на основании судебного указа или рассмотреть дело в упрощенном исковом производстве.

"После этого выдается документ, на основании которого поставщику можно идти к исполнителю и открывать исполнительное производство. – говорит Мотузюк. – Уже в этом производстве определяют, какое имущество есть у должника. Если у него нету никакого дохода, средств, другого имущества, за счет которого можно покрыть задолженность, тогда вполне возможным является взыскание недвижимости".

"Нельзя взыскать сумму менее 20 минимальных зарплат. Потому, если долг не превышает этой суммы, ваше жилье не могут арестовать. Также, как правило, такие действия применяют, если это не единственное жилье должника. Если квартира единственная – к такому редко приходят", – отмечает адвокат.

По закону на сумму задолженности вам насчитают пеню, инфляцию и 3% годовых. Кроме того, поставщик услуги имеет полное право отключить коммуналку до погашения долга. Если же через 3 дня с момента получения такого уведомления потребитель не оплатил долг или самостоятельно не прекратил потребления газа, то поставщик услуг вправе прекратить газоснабжение.

долги украинцев растут с каждым годом;

в период карантина за долги могут забрать вторую квартиру, машину и любую недвижимость;