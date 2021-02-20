В Украине кардинально поменяется ситуация на рынке труда: как не потерять работу

В Украине в ближайшие годы ситуация на рынке труда будет кардинально меняться. Те специалисты, которые не смогут быстро адаптироваться и обучиться новым навыкам, рискуют остаться без рабочего места.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. По мнению карьерного консультанта Ульяны Ходоровской, чтобы быть постоянно востребованным на рынке труда, нужно прежде всего хорошо знать себя как профессионала.

"Если еще лет 30-40 назад заказ на специалистов приходил от государства, то теперь он идет от бизнеса. У бизнеса потребности не централизованы. Компетенции, которые должны быть у специалистов, могут быть разные для похожих компаний в одной сфере. Потому я бы посоветовала изучать себя как специалиста: в чем ваши сильные стороны; что дается вам легко; от чего получаете удовольствие. Дальше смотрим на рынок. Где это востребовано – туда и развиваемся", – говорит Ходоровская.

Важно всегда сохранять интерес к своей деятельности. Заинтересованный специалист более успешно развивается и больше уверен в том, что делает. Если на рынке труда происходят трансформации, такой человек быстро переориентируется и находит для себя новые профессиональные возможности.

Также важными будут:

умение исследовать рынок труда,

управлять своим вниманием и правильно его распределять,

высокая адаптивность,

обучаемость,

умение поддерживать себя "в ресурсе"(физическом и моральном).

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.