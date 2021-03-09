В Украине изменят правила покупки доллара: чего ждать

Украинцы могут делать переводы и покупать валюту на сумму до 400 тыс. грн в день. За границу можно вывозить до 10 тыс. евро. Глобальная стратегия НБУ подразумевает переход к концепции свободного движения капитала. Это означает отсутствие ограничений при покупке и продаже валюты, переводах, а также инвестировании за границу.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. “Тут работает очень простой принцип: если ты позволяешь свободно выводить валюту из страны, растет и поток валюты внутрь, – говорит советник председателя правления “Кредитвест банка” Василий Невмержицкий. – Ведь в таком случае инвестор понимает, что может свободно и в любой момент перечислить средства в другую страну, инвестировать в другой актив”.

Последнее расширение лимитов для населения состоялось всего месяц назад. Для операций по инвестированию за границу, размещению средств на собственных иностранных счетах, переводу денег по договору страхования жизни, предоставлению займов нерезидентам лимит подняли с 100 000 евро до 200 000 евро в год.

“Сегодня НБУ делает небольшие шаги, которые не имеют существенного влияния на общий баланс спроса и предложения на валютном рынке. – говорит банковский эксперт Елена Коробкова. – Более радикальные изменения, в том числе полная отмена ограничений по инвестициям юридических и физических лиц за границу, возможны только после имплементации в Украине BEPS, то есть Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения”.

Этот план при максимально свободном движении капитала обяжет бизнес платить налоги там, где был создан доход. Благодаря этому Украина не будет ограничивать своих граждан, но и не будет терпеть убытки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.