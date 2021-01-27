В Украине изменят правила индексации пенсий: Шмыгаль назвал дату

В Украине ежегодную индексацию пенсий хотят проводить до 1 марта каждого года. Для этого в закон необходимо внести изменения и прописать четкую дату повышения.

Такое новшество может заработать уже с 2022 года, об этом на заседании Кабмина 27 января заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Этот законопроект касается усовершенствования пенсионного законодательства. С 2022 года будет происходить не позже 1 марта ежегодная индексация пенсий. Мы предлагаем сделать все прозрачно и установить четкие даты, когда должна происходить индексация. Также уберем несправедливость, когда некоторых индексация не коснется", – сказал Шмыгаль.

Кроме того, стипендии детям-сиротам установят повышение на уровне 150% прожиточного минимума. Общий размер пенсии будет на уровне 3 тыс. грн.

во время осовременивания на 11% повысят расчетный размер средней зарплаты за три года, на основании которой считается пенсия. Однако при этом повышать будут только расчетный размер. То есть без учета надбавок за сверхстаж, доплат для отдельных категорий и т.д. Новшество не коснется:

тех, кто по формуле заработал на пенсию, размер которой меньше 11% от минимальной;

те, кто сейчас получает максимальную пенсию.

Почему на 11%?

Это связано с увеличением показателя средней зарплаты на 50% от инфляции за прошедший год и на 50% от темпов роста зарплаты за прошедшие три года.

Как сообщал OBOZREVATEL: