В Украине изменится график движения поездов – "Укрзалізниця" открыла продажу билетов

В Украине началась продажа билетов на "зимние" поезда из крупных городов на горнолыжные курорты Карпат. Расписание изменится с 12 декабря. С этой даты начнут курсировать семь таких поездов. На всех можно будет добраться до "Буковеля".

В целом в новом графике будут запущены 19 пар поездов по всей стране, а еще 49 пар обещают ускорить. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

Билеты на все новые поезда уже можно приобрести в кассах вокзалов. Также доступна онлайн-покупка: на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-боте "Укрзалізниці" в Viber и Telegram.

Непосредственно на популярный курорт поезда не доедут – там нет железнодорожного вокзала. Однако они будут проходить через Татаров. Оттуда для пассажиров организуют автобусный трансфер в "Буковель" за 50 грн. Речь идет о таких 7 новых маршрутах:

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№ 5/6 Мариуполь – Рахов;

№ 15/16 Харьков – Рахов;

№ 55/56 Киев – Рахов;

№ 95/96 Киев – Рахов;

№25/26 Одесса – Рахов;

№125/126 Николаев – Рахов;

№130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).

Кстати, поезд Мариуполь – Рахов станет новым самым длинным маршрутом страны. Он будет преодолевать 1 806 км. А ехать до Львова при этом будет 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте.

Время в пути с 12 декабря сильнее всего сократится на таких маршрутах:

№ 13/14 Киев – Солотвино, быстрее на 3:16 часа туда и на 2:20 часа обратно;

№ 77/78 Харьков – Мариуполь, минус на 2:05 часа туда и 3:29 часа обратно;

№84/83 Киев – Мариуполь, будет добираться на 2:13 часа быстрее туда и на 1:24 часа быстрее обратно;

№108/107 Одесса – Ужгород, быстрее на 1:15 часа туда и на 1:29 часа обратно;

№145/146 Киев – Измаил, минут 0:49 часа туда и 1:02 обратно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине участились случаи опоздания поездов. Например, 17 ноября составы приходили с опозданием на вокзалы и станции участка Полтава – Харьков. Задержки достигали 4 часов.

Поезда также опаздывали 11-12 ноября. Время задержки составляло от 5 минут до часа, о чем предупреждала сама "Укрзалізниця".

Опоздания были связаны с реконструкцией путей на участке Мироновка – Им. Т. Шевченко. Из-за этого ремонта опоздания наблюдались также 22-29 октября.

Кроме того, в конце октября задерживалось еще несколько десятков поездов. Причиной стал сход с рельсов 10 вагонов грузового поезда в Житомирской области.