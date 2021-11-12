Доехать до Карпат зимой станет проще – "Укрзалізниця" пустит сразу 7 поездов

В Украине увеличится количество поездов из крупных городов на горнолыжные курорты Карпат. Уже с 12 декабря 2021 года появится семь таких поездов. На всех можно будет добраться до "Буковеля".

Это не дополнительные поезда, а "зимние". Дело в том, что с 12 декабря начинает действовать новый график движения, сообщила пресс-служба "Укрзалізниці" (УЗ). Речь идет о поездах:

№5/6 Мариуполь – Рахов;

№15/16 Харьков – Рахов;

№55/56 Киев – Рахов;

№95/96 Киев – Рахов;

№25/26 Одесса – Рахов;

№125/126 Николаев – Рахов;

№130/129 Кременчуг – Ворохта (с прицепными вагонами Полтава – Ворохта).

На поезда №55/56 Киев – Рахов, №95/96 Киев – Рахов, №25/26 Одесса – Рахов и №125/126 Николаев Рахов уже открыта продажа билетов. Для пассажиров остальных поездов она начнется до 14 ноября.

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Кроме назначения поездов, "Укрзалізниця" инициировала переименование станции Татаров в Татаров-Буковель. Станцию также планируют обновить.

"Реновация станции связана с тем, что она географически ближайшая – 15 км, или от 20 минут в пути – до популярного среди туристов урочища Буковель и одноименного лыжного курорта", – отметили в УЗ.

Все семь назначенных "зимних" поездов будут проходить через Татаров. Для пассажиров даже организуют автобусный трансфер из Татарова в Буковель, за 50 грн.

В Украине 11 и 12 ноября опаздывают поезда. Время задержки составляет от 5 минут до часа, о чем предупреждала сама "Укрзалізниця".

Опоздания связаны с реконструкцией путей на участке Мироновка – Им. Т. Шевченко. Задержки поездов в этот раз коснутся станции:

Мироновка;

Пятихатки;

Тимково;

Бурты;

Херсон.

Это далеко не первый случай за последние месяцы, когда поезда в Украине массово задерживаются. Из-за ремонта опоздания наблюдались 22-29 октября.

Кроме того, в конце октября задерживалось еще несколько десятков поездов. Причиной стал сход с рельсов 10 вагонов грузового поезда в Житомирской области.

Как писал OBOZREVATEL, пассажир поезда "Интерсити" Киев – Одесса обнаружил в своем вагоне тараканов. Соответствующие фото были опубликованы в Facebook-паблике "Транспорт Днепра".