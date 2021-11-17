В Украине опять надолго опаздывали поезда: что произошло

В "Укрзалізниці" сообщили об очередных задержках поездов. На этот раз составы приходили с опозданием на вокзалы и станции участка Полтава – Харьков.

По информации компании, причиной для задержек стало "травмирование человека товарным поездом". А таже связанные с этим следственные действия.

Дольше всех, как сообщает компания, задержался поезд №141/142 Бахмут – Львов, на 6 часов 50 минут. Кроме него с опозданием пришли поезда:

№725 Харьков – Киев, отправился со станции Люботин с задержкой 4 часа 23 минуты.

№725 Киев – Харьков, отправился со станции Огульцы с задержкой 1 час.

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Утром 17 ноября на железнодорожной станции Пирогово, расположенной в селе Огульцы Богодуховского района Харьковской области, поезд сбил женщину. Об этом сообщила Нацполиция.

Отмечается, что при ударе ее отбросило на смежный путь – под двигавшийся навстречу другой поезд. Женщина не выжила.

В Украине увеличится количество поездов из крупных городов на горнолыжные курорты Карпат. Уже с 12 декабря 2021 года появится семь таких поездов. На всех можно будет добраться до "Буковеля".

Это не дополнительные поезда, а "зимние". Дело в том, что с 12 декабря начинает действовать новый график движения, сообщила пресс-служба "Укрзалізниці" (УЗ). Речь идет о поездах:

№5/6 Мариуполь – Рахов;

№15/16 Харьков – Рахов;

№55/56 Киев – Рахов;

№95/96 Киев – Рахов;

№25/26 Одесса – Рахов;

№125/126 Николаев – Рахов;

№130/129 Кременчуг – Ворохта (с прицепными вагонами Полтава – Ворохта).

На поезда №55/56 Киев – Рахов, №95/96 Киев – Рахов, №25/26 Одесса – Рахов и №125/126 Николаев Рахов уже открыта продажа билетов. Для пассажиров остальных поездов она начнется до 14 ноября.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы стали жаловаться на махинации со стороны проводников компании "Укрзалізниця". Билеты в системе продажи то появляются, то массово исчезают. При этом проводники при посадке предлагают за дополнительную сумму поехать без соседей, хотя в системе отсутствуют свободные места.