В Украине изменился порядок выплат субсидий и льгот: кого затронет

Украинцы, льготы и субсидии которым не могут выплатить местные органы социальной защиты, получат свои деньги через государственный Ощадбанк. Такая схема будет работать даже тогда, когда у получателя открыт счет в другом банке.

Выплаты через "Ощад" будет осуществлять непосредственно Министерство социально политики. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем обращении 8 марта.

"В случае если местные органы соцзащиты не смогут выполнять свои функции, все выплаты будут осуществлены непосредственно Министерством социальной политики через Ощадбанк, даже если у получателей открыты счета в других банках", – заявил Шмыгаль.

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Кроме того, Кабмин принял решение о помощи малообеспеченным семьям, одиноким матерям и детям с тяжелыми заболеваниями. Получателям не придется обращаться в органы соцзащиты за продлением выплат – это произойдет дистанционно и автоматически.

Как сообщил OBOZREVATEL, также украинцам разрешили оформлять переадресацию пенсий онлайн. В стране, несмотря на военное положение, вовремя началась выдача пенсий и других социальных выплат.

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