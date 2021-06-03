В Украине изменились цены на овощи, курятину и яйца: сколько стоят продукты

В начале июня в Украине подешевели овощи. Так, прошлогодний картофель продают за 10-14 грн, капусту – 4-5 грн/кг, морковь – 9 грн/кг, молодую капусту продают в среднем по 15 грн/кг, лук – 16 грн/кг. Также резко упали в цене тепличные огурцы.

В разных супермаркетах их стоимость стартует от 11 грн/кг. Некоторые магазины предлагают по 35-37 грн. Средняя цена килограмма помидоров – 35-37 грн. Об этом сообщает Gazeta.ua.

Кроме того, на 10-20 грн подешевела курятина. В мае куриные голени стоили 96 грн/кг, а сейчас их продают по 63-65 грн. Самые дешевые яйца можно купить по 18 грн за десяток. Некоторые супермаркеты предлагают по 25-32 грн. В начале мая средняя стоимость десятка яиц доходила до 40 грн.

Сахар по сравнению с началом прошлого месяца подешевел на 3-5 грн. Его продают по 21-25 грн/кг. При этом на 3-5 грн подорожало молоко. Теперь литр пастеризованного стоит 25 грн.

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А вот подсолнечное масло не дешевеет. Некоторые супермаркеты предлагают ее по акционной цене 55 грн за 850 г. В целом стоимость масла колеблется от 39 до 78 грн/л, в зависимости от торговой марки.

Ранее сообщалось, что в Украине в июне цены на продукты будут по-прежнему расти. Прогнозируется подорожание не на все продовольствие, однако основные тенденции, установившиеся на украинском рынке, пока сохранятся.

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