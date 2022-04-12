В Украине изменились правила для депозитов: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 5542-1, который значительно изменяет правила для вкладчиков украинских банков. Украинцам будут возвращать 100% суммы не депозитах, если банк закроется во время военного положения или в течение трех месяцев после его окончания. А в мирное время сумма гарантирования вкладов вырастет до 600 тыс. грн (было 200 тыс.).

Об этом сообщил глава профильного комитета Верховной Рады, народный депутат ("Слуга народа") Даниил Гетманцев. В целом документ предусматривает:

гарантировать во время военного положения и в течение трех месяцев после него возвращение 100% депозита, если банк закроется;

после того, как пройдет три месяца со дня отмены военного положения, гарантированный размер вклада увеличат с 200 тыс. до 600 тыс. грн.

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Еще одно важное изменение, которое предусматривает законопроект, – присоединение к Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) государственного Ощадбанка. Таким образом, компенсация депозитов физлиц в Ощадбанке после войны будет в сумме до 600 тыс. грн, как и в других банках. Отмена 100%-ной гарантии будет касаться только новых депозитов, которые появятся после вступления закона в силу.

На таких изменениях, к слову, настаивали международные партнеры Украины. Например, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк еще с 2018 года говорили том, чтобы сделать Ощадбанк членом ФГВФЛ.

ФГВФЛ - это фонд, в который украинские банки (пока что кроме "Ощада") "сдают" взносы. Если какой-то банк разоряется, его вкладчики получают из этого фонда компенсацию по депозитам.

Отметим, в Украине еще до войны активно обсуждали повышение гарантированного размера депозита. Дело в том, что после закрытия банка вкладчикам вернут только застрахованную сумму. Она уже много лет составляет 200 000 грн. То есть при наличии депозита, например, на 240 тыс. грн, 200 тыс. грн вернут вкладчику, а 40 тыс. грн "сгорят".

Гарантии распространяются только на депозиты физических лиц. Вклады бизнеса в Украине государство не компенсирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине благодаря стабилизации курса доллара в ближайшее время ослабят валютные правила. Так, если в начале войны в обменниках наблюдался курс на уровне около 40 грн за доллар, то средний курс по наличному рынку колеблется на уровне 31,63-32,05 грн.