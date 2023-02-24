В Украине хотят запретить арестовывать и отбирать деньги за долги: кого коснется

В Украине могут запретить взимать и налагать арест на полученные в качестве помощи средства должников-физических лиц из уязвимых категорий граждан. Ожидается, что это поможет защитить их при сложной финансовой ситуации, а также облегчить эту саму ситуацию.

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Об этом сообщили в Минреинтеграции. Там отметили: соответствующий законопроект уже поддержало правительство.

"Законодательная инициатива от правительства предлагает наложить запрет в сфере исполнительных производств на период военного положения. И 30 дней после его прекращения", – говорится в сообщении.

У кого не будут отбирать деньги

Согласно документу, государственным и частным исполнителям могут запретить взимать и налагать арест на средства должников-физических лиц, если те получили их в качестве целевой помощи от общественных организаций. А кроме того, от:

благотворительных организаций;

международных.

Также норма будет распространятся на пособия на проживание, которое выплачивается внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

"Нельзя у человека забирать последнее, взимать средства, которые часто являются единственным источником для существования самых незащищенных. Это нужно осознавать", – отметили в министерстве.

У пенсионеров могут отбирать до 50% выплаты

В то же время, в Украине существуют законные основания, чтобы урезать пенсионные выплаты на 20% или 50%. В частности, отобрать часть пенсии могут у пенсионеров-должников.

В таком случае средства автоматически направят на оплату долга. Как указано в законах "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (ст. 50) и "Об исполнительном производстве" (раздел 9), речь идет о таких видах задолженности:

по кредитным обязательствам перед банками и другими финучреждениями;

по выплате алиментов;

по штрафам за нарушения ПДД;

по решениям о возмещении убытков;

возврат излишних сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях

Решение об уменьшении размера пенсии принимает суд, исполнительная служба или частный исполнитель. Удержание установленной суммы проводит Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Пенсию могут урезать или на 20%, или на 50% – это зависит от вида нарушения и санкций за него.

Кроме того, выплаты могут урезать тем пенсионерам, которые трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд. В таком случае может возникнуть так называемая переплата пенсии, то есть выплата большего размера, чем это предусмотрено, ведь трудоустройство пенсионера влияет на его право на получение доплат, надбавок и повышения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году в Украине было открыто почти 52 тыс. судебных дел по взысканию долгов за оплату "коммуналки". Это 26% всех гражданских дел.

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