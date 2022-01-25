В Украине хотят ввести посемейное декларирование: как это будет работать и кого коснется

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Это возможность использовать налоговые льготы того члена семьи, который воспользоваться ими не может. К примеру, если пенсионер заплатил страховые взносы, оплатил ипотеку, лечение, он имеет право в конце года подать заявление в налоговую и вернуть часть уплаченного подоходного налога.

Но большинство пенсионеров не работает и подоходный налог не платят. Поэтому и правом таким воспользоваться не могут. Если новую идею Гетманцева поддержат в парламенте, внук, сын или любой другой работающий член семьи, который живет с таким пенсионером, сможет получить налоговую льготу своего пожилого родственника.

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"Семейное декларирование – это тогда, когда я могу вносить в декларацию пенсионера, который проживает со мной и имеет льготы. Но такой пенсионер не имеет доход, не платит налог, поэтому льготой своей не пользуется. Если мы ведем общее хозяйство – это не справедливо. Кроме того, это направлено на сохранение института традиционной семьи", – пояснил Гетманцев.

Если идею поддержат, налоговую скидку можно передать от одного члена семьи (который не платит налоги) другому. Но для этого тот, кто не платит налоги, должен:

платить проценты по ипотеки;

делать пожертвования в неприбыльные организации;

платят за образование (дошкольное, школьное, высшее);

платят за страховку;

переоборудовали свое авто, например, для использования в качестве топлива сжиженный газ;

приобрели доступное жилье;

являются переселенцами и платят за аренду недвижимости.

При этом стоит отметить, что вернуть нельзя больше, чем вы заплатили. К примеру, если размер уплаченного за год НДФЛ составляет 10 тыс. грн, то вернуть из бюджета можно до этой суммы. Чтобы рассчитать размер скидки, нужно:

расходы умножить на 18%;

Если эта сумма не выше уплаченного налога, можно ее получить в полном объеме. Если потрачено больше, чем заплатили налогов, можно вернуть уплаченную сумму.

Сейчас не известно, будут ли такие правила вообще работать. Дело в том, что сейчас это просто идея. Законопроекта еще нет, а когда он появится, не известно, наберет ли он необходимое количество голосов и когда его рассмотрит Рада.

Также стоит отметить, что львиная доля украинцев вовсе предпочитает не иметь дела с налоговой. Налоги с доходов платят за них работодатели, а любая налоговая декларация вызывает опасение.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине физлица-предприниматели "ФОПы" из-за перерасчета прожиточного минимума и минимальной зарплаты заплатят больше налогов. При этом повышение минималки несущественное и ожидается только в октябре 2022-го, поэтому и рост налоговых отчислений будет незначительным.