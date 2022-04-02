В Украине хотят ввести "безусловный доход" для всех: после войны деньги будут раздавать

В Украине рассматривается возможность ввести безусловный доход. Это ежемесячная сумма, которую будут получать украинцы в течение "длительного времени".

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко. Он не уточнил, какой может быть сумма и как долго смогут выплачивать средства. "Рассматривается возможность введения так называемого безусловного дохода для населения в течение длительного времени – то, что обсуждалось до войны, но не находило поддержки, сейчас оно должно и будет работать", – сказал Устенко.

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Также в Офисе Зеленского изучают возможность предоставления помощи бизнесу, который пострадал в результате войны. При этом с каждым днем размер ущерба для Украины растет. "Мы получаем средства из разных источников, речь идет о миллиардах долларов. По отношению к внешней стабильности, нашего золотовалютного запаса без сомнений хватит",

"Сейчас мы можем говорить о сумме, которую Украина может получить, между 400 и 500 миллиардами долларов, то есть мы говорим о 2-2,5 наших годовых валовых внутренних продуктах. Однако все равно этого будет недостаточно, поэтому поиск дополнительных средств постоянно продолжается", – говорит советник.

Есть несколько источников: помощь от западных партнеров, поддержка бизнеса, а также репарации со стороны РФ, которые можно будет получить, например, через суд.

"Мы понимаем, что многие инвесторы подтвердили, что они будут заходить в Украину, но нужно рассчитывать на контрибуции и репарации, которые мы будем получать от Российской Федерации", – сказал он.

Устенко отметил, что в сумму контрибуций и репараций в обязательном порядке должны войти активы российского Центробанка на сумму 300 млрд. долларов, которые уже арестованы западными странами. Еще около 100 млрд долларов можно получить, забрав замороженные активы ближайшего окружения Путина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США двухпартийная группа сенаторов подготовила законопроект, который введет денежное вознаграждение за помощь найти активы связанных с российской властью предпринимателей. Их имущество будут конфисковать, продавать, а деньги передавать Украине.

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