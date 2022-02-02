В Украине грядет новое подорожание продуктов: эксперт озвучила 3 ключевых причины

В Украине ожидается рост цен на 2-3% практически всех групп товаров. Аналитик УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) Светлана Литвин называет 3 причины грядущего подорожания: сезонный фактор, рост стоимости энергоресурсов и нестабильность курса гривни по отношению к мировым валютам. В то же время, могут перестать расти цены на социальные продукты.

"Обычно февраль – это месяц, когда традиционно больше всего на изменение цен на продукты питания влияет сезонный фактор (особенно характерный для свежих овощей и фруктов). Однако в этом году к нему приобщились еще два ощутимых фактора", – рассказала Литвин для OBOZREVATEL.

По словам специалиста, подорожание энергоресурсов, которое наблюдается уже давно, постепенно переводится в конечную цену потребителя. При этом если первые 2 фактора затронут в первую очередь продукты питания украинского производства, то изменение курса гривни повлияет на импорт.

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"Поэтому в течение ближайшего месяца следует ожидать дальнейшего роста цен на 2-3% практически всех групп товаров. Естественно, для каждой группы продуктов может дополнительно подключаться свои рыночные причины, но в целом картина такова", – объясняет Литвин.

Подорожание хлеба и масла закончится?

Сдерживание дальнейшего роста цен ожидается на продукты питания, обладающие существенной социальной значимостью. Речь идет о муке, молоке, ржано-пшеничном хлебе, мясе птицы (тушка), яйцах и подсолнечном масле.

Предприятиям, которые производят вышеуказанные продукты, выделяется природный газ по специальной цене после подачи соответствующей заявки и прохождения торгов. Цена практически в 2 раза меньше рыночной.

Литвин говорит, что первые торги уже состоялись 17 января. Посему уже в ближайшее время стоит ожидать стабилизации ситуации с ценами на эти продукты. Но, вряд ли стоит надеяться на снижение.

Ранее сообщалось, что цены на яйца в Украине снизятся на 5-10%. Новая стоимость составит примерно 36-38 грн за десяток. В супермаркетах яйца сейчас можно купить в среднем за 39-43 грн.

"Обычно после окончания всех новогодних праздников параллельно с понижением спроса, цена на яйца постепенно снижается на 5-10% и составит 36-38 грн за 10 штук. Такая цена фиксируется на этом уровне примерно до апреля", – сказала Литвин для Аgrotrend.

OBOZREVATEL сообщал, что производители социально важных продуктов в Украине до 30 апреля будут покупать газ украинской добычи со скидкой. Поставщиков обязали установить наценку на топливо не более 24%.