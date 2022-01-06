В Украине для солнечных станций установили новый "зеленый" тариф

В Украине перед Новым годом установили новые "зеленые" тарифы на электроэнергию, которая производится генерирующими установками. Они начали действовать уже с 1 января 2022-го.

Новые тарифы установила НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг). Согласно с ним, при наличии солнечной станции на 15 кВт и потреблении около 500 Квт-ч в месяц, частное лицо за год может заработать около 48,5 тыс. грн.

Отметим, что по "зеленому" тарифу платят каждый месяц, но из-за разницы в погодных условиях, цифры могут сильно различаться от месяца к месяцу. Поэтому более точной будет цифра сразу за год.

Видео дня

Какие "зеленые" тарифы действуют для физлиц с 1 января?

"Зеленый" тариф на электрическую энергию, произведенную из энергии солнечного излучения генерирующими установками частных домохозяйств, мощность которых не превышает 30 кВт, составляет 5,56 грн/кВтг (без НДС). Но при условии, что их ввели в эксплуатацию в период с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 года.

"Зеленый" тариф – это спецтариф, по которому государство покупает электроэнергию у частных лиц, которая была сгенерирована солнечными и ветровыми электростанциями. При этом максимальная мощность частной электростанции не должна быть больше 30 кВт.

Так, если установки были установлены чуть ранее, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016-го, то тариф будет составлять 5,85 грн/кВтч. Для потребителей, генерирующих энергию из солнечных батарей с 1 января 2020 года, тариф устанавливается на уровне 5 грн/кВтч до 31 декабря 2024 года.

Тариф на электроэнергию, произведенную из энергии ветра генерирующими установками, установленная мощность которых не превышает 30 кВт и они были введены в эксплуатацию с 1 июля 2015-го по 31 декабря 2019-го, с 1 января 2022 составляет 3,5 грн/кВт-ч. Для установок, мощность которых не превышает 50 кВт при условии их расположения на крышах или фасадах зданий и других капитальных сооружений, введенных с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019-го, составит 5,5 грн/кВт-час.

Для установок частных домохозяйств, мощность которых составляет не больше 50 кВт и которые введены с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019-го, тариф установлен на уровне 3,57 грн/кВтг, а также 321,51 коп/кВтг для установок, заработавших с 1 января 2020 года. Такой тариф будет действовать до 31 декабря 2024-го.

"Зеленый" тариф на электроэнергию, произведенную из энергии ветра и солнца на комбинированных ветро-солнечных генерирующих системах частных домохозяйств, установленная мощность которых не превышает 50 кВт и которые введены в эксплуатацию с 1 января 2019-го по 31 декабря того же года, составит 5,82 грн/кВт-ч. А также 3,7 грн/кВтч для тех установок, которые введены в эксплуатацию с 1 января 2020-го.

Напомним, с 1 октября 2021 года в Украине до 30 апреля 2022 года в Украине действует дифференцированный тариф на обычную электроэнергию для населения. При потреблении до 250 кВт-ч в месяц стоимость 1 кВт-ч составляет 1,44 грн. Цена составляет 1,68 грн за 1 кВт-ч, если объем потребления свыше 250 кВт-ч в месяц.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине с 1 января повысили тарифы на воду для 45 водоканалов. Такое решение приняла профильная комиссия. Одна из главных причин такого решения – выросли расходы водоканалов на электроэгнергию, зарплаты, ремонты. В некоторых случаях подорожания будет достигать 5 грн за кубометр воды.