В Украине детям с инвалидностью повысили размер госпомощи: сколько прибавят

Кабинет министров, на заседании 11 августа, утвердил проект постановления, которым повышается размер государственной социальной помощи детям с инвалидностью, постраждавшим от взрывоопасных предметов. Кроме того, принятым документом совершенствуется порядок выплаты надбавки по уходу за лицами с инвалидностью с детства.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Проект разработан Министерством социальной политики по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Согласно принятому документу, с 01.07.2021 размер госпомощи на детей с инвалидностью до 18 лет, которые получили инвалидность вследствие ранения или другого повреждения здоровья от взрывоопасных предметов, повышается на 50% размера госпомощи на детей с инвалидностью до 18 лет. По состоянию на 01.07.2021 размер такой помощи составляет 1297,80 грн, а с 01.12.2021 повысится до 1353,80 грн.

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Соответственно, повышение составит 648,9 грн с 1 июля 2021 года и 676,9 грн с 1 декабря 2021 года. Общий размер государственной соцпомощи на детей с инвалидностью, постраждавшим от взрывоопасных предметов, с 01.07.2021 составит 1946,7 грн, а с 01.12.2021 – 2030,7 грн. Эти суммы указаны без учета надбавок, повышения и других доплат.

Кроме прочего, документом уточняется дата, с которой начинается выплата надбавки по уходу за лицами с инвалидностью с детства. Предусмотрено, что такой датой есть день установления группы (подгруппы) инвалидности. Ранее это был день первого месяца, который следует за месяцем, в котором МСЭК установил лицу инвалидность.

Согласно пояснительной записке к документу, повышенная госпомощь будет выплачиваться за счет денег, предусмотренных Минсоцполитики по бюджетной программе "Выплата некоторых видов помощи, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг некоторым категориям населения".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ввели единоразовую денежную помощь для подготовки детей школьного возраста к началу учебного года. Размер такой помощи определен в размере 2000 грн на каждого ребенка возрастом от 6 до 18 лет (по состоянию на 1 августа 2021 года) из многодетных малообеспеченных семей.