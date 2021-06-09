В Украине дешевеет клубника: на какой отметке может остановиться цена

Закарпатские фермеры уже третью неделю собирают ягодный урожай и пытаются как можно выгоднее его реализовать. Они утверждают, что цена на клубнику в Украине не опустится меньше 30 грн.

Об этом сообщает "Первый Кабельный". По словам фермера Иосифа из Закарпатья, на данный момент собирают урожай итальянского сорта "Румба".

Касательно цены, то сезон начался со 130 грн за килограмм. Сейчас же клубника стоит 35-40 грн. Но намного дешевле ягода в 2021 году уже не будет, отмечает фермер. Он советует хозяйкам не мешкать и начинать заниматься заготовками на зиму.

Напомним, дожди испортили высокий урожай мелитопольской черешни, производители ягод потеряли значительную часть ранних сортов урожая. Среднепоздние и поздние сорта могут также пострадать из-за избытка влаги.

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"Если говорить о сортах, которые сейчас созревают, в частности, Валерий Чкалов, то это очень печальная картина. Очень сложно выбрать целые плоды. При такой погоде загнивание происходит в течение 5-10 часов. Среднепоздние и поздние сорта – картина лучше, но если дожди будут продолжаться, от избытка влаги будут трескаться. Сам потенциальный урожай в городе еще три недели назад был неплохой ,а теперь, по факту, может быть хуже, чем в прошлом году", – сказал директор Мелитопольской опытной станции садоводства им. М. Сидоренко Владимир Сенин.

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