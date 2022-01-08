В Украине действуют новые налоги на квартиры: сколько придется платить

В Украине с 1 января 2022-го действуют новые налоговые ставки на продажу квартир и домов. Их установили для того, чтобы украинцы не злоупотребляли законом и не уклонялись от уплаты налогов, оформляя сделки на физлица. Новшество коснется тех, кто продает больше двух объектов недвижимости в год.

Соответствующее разъяснение опубликовали на официальном сайте Главного управления Государстенной налоговой службы в Киевской области. В ведомстве напомнили, что соответствующие нормы уже вступили в силу.

Не нужно платить налог за продажу:

одного дома, квартиры или комнаты за год;

земельного участка.

Важно при этом отметить, что такой объект недвижимости должен находиться в собственности налогоплательщика минимум три года. Иначе налог все-таки придется платить. Эта норма не распространяется на ту недвижимость, которую получили по наследству.

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Если же за год продать вторую квартиру или дом, со сделки придется заплатить подоходный налог в размере 5%. Начиная с третьего и каждого следующего объекта недвижимости нужно заплатить обычную ставку НДФЛ – он составляет 18%.

Есть исключение только для домов и квартир, которые получены по наследству. Там ставка налога не меняется и составляет всего 5%. "Доход, полученный налогоплательщиком от продаж в течение отчетного (налогового) года третьего и последующих объектов недвижимости в виде полученных по наследству объектов недвижимости, подлежит налогообложению по ставке 5%", – сообщили в налоговой.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с сентября 2022-го введут непрямые методы налогового контроля. При этом отчитываться придется даже в случае продажи своей квартиры, которую ранее приобрели с помощью теневого заработка.