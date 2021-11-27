В Украине через несколько дней массово пересчитают пенсии: кто получит на 800 грн больше

Украинцам с 1 декабря пересчитают пенсию. Максимальную прибавку в 800 грн дадут тем, кто уже получает 18 540 грн выплаты.

Такое повышение уже предусмотрено бюджетом ПФУ на 2021 год. Около 890 тыс. украинцев (от 75 до 80 лет) получат в среднем по 400 грн прибавки. Минимальная пенсия увеличится с 1854 до 1934 грн, а максимальная – с 18540 до 19340 грн. Прибавка за стаж сверх нормы – с 18,54 до 19,34 грн за каждый дополнительный год.

В декабре ожидается масштабный перерасчет пенсий. Он коснется сразу пяти категорий:

тех, кто получает максимальную выплату;

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тех, кто получает минимальную выплату;

тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия;

тех, кто имеет доплату за стаж сверх нормы;

тех, кто достиг возраста от 75 до 80 лет.

А если украинец достиг 65-летия и выполнил требования по стажу, сейчас он не может получать не меньше 2400 грн, а по новым правилам – не меньше 2600 грн. Эта цифра не покрывает даже расходы на самые необходимы продукты и товары первой необходимости. Ежемесячно Минсоц считает стоимость "продуктовой корзины". Она включает самые минимальные расходы.

Отметим, еще в мае премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство "работает над утверждением справедливого прожиточного минимума". Однако в результате ни в 2021-м, ни в 2022-м (согласно проекту госбюджета) рассчитывать на существенный рост прожиточного минимума не приходится.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.