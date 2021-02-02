В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто получит самую большую прибавку
В Украине максимальную пенсию в июле 2021-го повысят с 17 690 до 18 540 грн, а в декабре этого года до 19 340 грн. В результате самые богатые пенсионеры будут получать на 1650 грн больше.
Это следует из закона "Об общеобязательном пенсионном страховании". Для получения максимальной пенсии нужно: в течение 35 лет платить взносы с белой зарплаты; получать "белую" зарплату в размере 54 тыс. грн.
При средней зарплате можно рассчитывать на пенсию в размере около 3,5 тыс. грн. При этом те украинцы, которые показывают минимальную зарплату и платят с нее налоги, при выходе на заслуженный отдых могут рассчитывать на выплату в размере всего лишь 1769 грн.
В Украине один из самых низких уровней пенсий в Европе. При этом из-за большого количества физлиц-предпринимателей, теневой занятости, зарплат в конвертах Пенсионный фонд недополучает миллиарды гривен.
При этом судьи в среднем получают 67,9 тыс. грн, а некоторые из них могут претендовать на выплату в размере более 100 тыс. грн. Они выходят на заслуженный отдых по особым правилам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.
В Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.