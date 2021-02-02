В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто получит самую большую прибавку

В Украине максимальную пенсию в июле 2021-го повысят с 17 690 до 18 540 грн, а в декабре этого года до 19 340 грн. В результате самые богатые пенсионеры будут получать на 1650 грн больше.

Это следует из закона "Об общеобязательном пенсионном страховании". Для получения максимальной пенсии нужно: в течение 35 лет платить взносы с белой зарплаты; получать "белую" зарплату в размере 54 тыс. грн.

При средней зарплате можно рассчитывать на пенсию в размере около 3,5 тыс. грн. При этом те украинцы, которые показывают минимальную зарплату и платят с нее налоги, при выходе на заслуженный отдых могут рассчитывать на выплату в размере всего лишь 1769 грн.

В Украине один из самых низких уровней пенсий в Европе. При этом из-за большого количества физлиц-предпринимателей, теневой занятости, зарплат в конвертах Пенсионный фонд недополучает миллиарды гривен.

При этом судьи в среднем получают 67,9 тыс. грн, а некоторые из них могут претендовать на выплату в размере более 100 тыс. грн. Они выходят на заслуженный отдых по особым правилам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.