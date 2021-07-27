В Украине будут сносить хрущевки: куда переселят владельцев квартир

В Украине Минрегионстрой разработал законопроект, который предусматривает новые правила сноса старых зданий (в первую очередь хрущевок) и строительства на их месте новых многоэтажек. Новшество может коснутся жильцов 30 тыс. домов, их будут переселять в "нулевые" дома.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Общая площадь устаревшего жилищного фонда по данным Государственной службы статистики составляет 4,33 млн квадратов, говорится в пояснительной записке к документу. Всего в стране устарели:

4646 многоэтажек, построенные до 1919 года;

9693 дома, построенные с 1920-го до 1953-го;

7192 многоэтажки, построенные с 1954-го до 1969-го;

5364 дома, построенные с 1970-х до 1989-го.

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Местная власть проведет инвентаризацию: посчитает, сколько устаревшего и аварийного жилья в их городах. После, используя собранную информацию, разработает проекты комплексной реконструкции кварталов.

Чтобы дом снесли, а на его месте возвели новый, достаточно собрать согласие 75% жильцов. Сейчас в законе прописано условие, согласно котором согласиться должны все 100%. А это невозможно: практически в каждом доме найдутся жильцы, которые ни при каких условиях не дадут согласие на переезд.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пятиэтажные дома, которые строились в Киеве в 1960-1990-х годах, хотят модернизировать к 2040 году. Первыми предусмотрена реконструкция устаревшего жилого фонда строительства 1960-1974-х годов, площадью 388,5 га