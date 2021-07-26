В Украине снесут хрущевки, а на их месте возведут новостройки: куда переселят и сколько квадратов дадут

В Украине прошел общественные слушания законопроект Минрегиона, который может запустить снос устаревших жилых многоэтажек. Всего таких больше 30 тыс. – вскоре на их месте могут построить новые квартиры, куда переселят жильцов из хрущевок.

OBOZREVATEL собрал ответы на главные вопросы о том, как и когда могут провести реновации жилых кварталов.

Местная власть проведет инвентаризацию: посчитает, сколько устаревшего и аварийного жилья в их городах. После, используя собранную информацию, разработают проекты комплексной реконструкции кварталов.

Чтобы дом снесли, а на его месте возвели новый, достаточно собрать согласие 75% жильцов. Сейчас в законе прописано условие, согласно котором согласиться должны все 100%. А это невозможно: практически в каждом доме найдутся жильцы, которые ни при каких условиях не дадут согласие на переезд.

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По законопроекту из государственного и местного бюджетов можно будет брать деньги на участие в финансировании реконструкции жилых кварталов.

Застройщикам выгодно финансировать реконструкцию только в том случае, если речь идет о целом квартале, а не один-два дома. Идея такая: если бизнесмены будут получать особые условия от города, земельные участки, льготы на подключение коммунальным сетям и т.д, они смогут заработать на увеличение площади жилья и продажи новых квадратов.

Например, если вместо пятиэтажной хрущевки на три подъезда построить 9-этажку на четыре, жилую площадь можно увеличить в несколько раз. Половину отдать жильцам хрущевки, а вторую – продать. В черте города количество свободной земли под жилое строительство сокращается, поэтому такая реконструкция может стать выгодной.

Для жильцов это возможность получить не только новые квартиры, но и жилье большей площади. Также новые дома будут сдавать уже с ремонтом.

Хрущевки строились всего на 25-30 лет, поэтому в таких кварталах предусмотрели место под нулевой дом. По идеи сначала должны построить его, переселить туда жильцов первого дома, затем начать параллельно демонтаж и строительство так, чтобы жильцы переезжали из старых домов в уже построенные новые.

Правда, здесь есть одна большая проблема: жильцам таких районов придется несколько лет жить в условиях стройки: а это шум, пыль, техника и т.д.

Общая площадь устаревшего жилищного фонда по данным Государственной службы статистики составляет 4,33 млн квадратов, говорится в пояснительной записке к документу. Всего в стране устарели:

4646 многоэтажек, построенных до 1919 года;

9693 дома, построенных с 1920-го до 1953-го;

7192 многоэтажки, построенных с 1954-го до 1969-го;

5364 дома, построенных с 1970-х до 1989-го.

Всего 30,3 тыс. многоэтажек отнесли к категории "устаревший жилой фонд". И тут есть сразу несколько проблем. Жить в таких домах не только некомфортно, но и опасно. Устаревшие коммуникации, а иногда и аварийное состояние создают целый ряд рисков.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пятиэтажные дома, которые строились в Киеве в 1960-1990-х годах, хотят модернизировать к 2040 году. Первыми предусмотрена реконструкция устаревшего жилого фонда строительства 1960-1974-х годов, площадью 388,5 га