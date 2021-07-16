В Украине будут по-новому продавать арестованное имущество: что изменили в Раде

В Украине изменили правила проведения электронных аукционов для продажи арестованного имущества. Так, среди прочего, ограничили возможность продавать по фиксированной цене.

Это следует из законопроекта 3360-1, который 295 голосами приняли во втором чтении депутаты Верховной Рады, большинство из которых "Слуги народа" (чтобы посмотреть поименное голосование, доскролльте новость до конца). Автор документа – народный депутат Игорь Фирс.

"Запуск работы электронных аукционов по реализации арестованного имущества должен был стать эффективным способом выполнения решений суда, погашения проблемной задолженности должника, приведение таких торгов до мирового уровня и открытости. Однако предложенные процедуры не всегда позволяют сделать реализацию такого имущества действительно прозрачной, а цену торгов – приближенной к рыночной", – говорится в пояснительной записке, опубликованной на официальном сайте Рады.

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Что изменили:

запретили продавать по фиксированной цене транспорт и недвижимость;

процедуру проведения торгов будет определять Кабмин по представлению органа исполнительной власти;

из закона исключают противоречия с законом "Об ипотеке";

будут применять нотариальную процедуру, чтобы проверять факты.

реализацию предмета ипотеки в процедуре принудительного обращения взыскания.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине за долги по коммуналке на электронных аукционах продают старую одежду, посуду и мебель.