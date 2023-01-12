В Украине за 700 долларов продают 25 копеек: смотреть монету
Украинскую монету в 25 копеек продают за 25 тыс. грн (около 700 долларов). Ее особенностью является материал чеканки – серебро вместо низкоуглеродистой стали с гальванопокрытием латунью.
Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:
- монета изготовлена в 1992 году;
- реставрации не поддавалась.
О дефектах автор объявления не сообщает. Однако по выложенным фото, монета имеет:
- царапины;
- потертости.
В целом же 25-копеечные монеты 1992 года ценными не являются. Как объясняют специалсты ресурса "Монеты-ягодки", дело в том, что они чеканились большим тиражом.
Тем не менее, некоторые разновидности, все же, считаются дорогими. В частности, 5.1ААв, особенностями которого являются:
- средний зуб трезуба округлый, толстый;
- снизу хвостик буквы Е касается буквы Н;
- гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника.
Также ценится разновидность 4БАМ, английський чекан. Ее отличает выпуклый щит, на котором вдавлен трезуб.
"Английские штемпеля, которыми чеканили 25 копеек, были выполнены с ошибкой. Позже ошибку исправили, однако 25 копеек "английский чекан" все же встречались в обращении. Тираж монет, отчеканенных английскими штемпелями, неизвестен. 25 копеек с вдавленным гербом встречаются редко", – рассказывают специалисты.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине монету в 10 копеек продают за 25 тыс. грн. Она была выпущена в 1992 году из "неродного" материала: вместо стандартной низкоуглеродистой стали с гальванопокрытием латунью – из томпака на основе меди.
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