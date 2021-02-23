В Украине банки раскроют информацию о счетах должников: кто получит данные

Государственные исполнители теперь допускаются к информации о номерах банковских счетов должников и остатке средств на них.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко, сообщается на странице Министерства юстиции Украины в Facebook. "По результатам проведенных совместных мероприятий Министерства юстиции и Национального банка Украины, а также достигнутых в ходе них договоренностей, Нацбанком внесены изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 14 июля 2006 года № 267, которые вступили в силу 16 февраля 2021", – говорится в сообщении.

Теперь информация, которую будут предоставлять банки по требованию исполнителей относительно наличия, состояния счетов должника в обязательном порядке должна содержать номера счетов, открытых в банке, а также суммы средств, которые имеются на этих счетах. "Указанные изменения не только значительно облегчат и ускорят работу исполнителей, но и станут основанием для внедрения автоматизации такого процесса", – сказал Гайченко.

Сообщается, что в связи с этим Минюст разрабатывает изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, принятие которых в ближайшее время позволит автоматизировать процесс получения исполнителями номеров счетов должников. Также относятся и суммы, имеющихся на таких счетах.

Напомним, что ранее Национальный банк Украины утвердил обновленные правила расчета небанковскими финансовыми учреждениями главных показателей стоимости потребительского кредита: реальной годовой процентной ставки и общей стоимости. Эти показатели теперь должны включать все расходы потребителя, связанные с получением, обслуживанием и возвратом кредита.

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