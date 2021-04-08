В Украине банки передают информацию о личных счетах ФОПов в налоговую

Украинские банки передают в Государственную налоговую службу информацию об открытии счета физлицом-предпринимателем (ФОП) – даже в том случае, если он открывает личный счет. Это они обязаны делать по закону.

Об этом пишет "UBR". Данные о личных банковских счетах предпринимателей отображаются в его электронном кабинете налогоплательщика.

Один из пользователей увидел, что в кабинете налогоплательщика отображается его предпринимательская карта, а также личная, которую он завел в monobank. В службе поддержки объяснили, что в соответствие с постановлением НБУ №492 от 11 ноября 2003 года банки обязаны сообщать в налоговую сведения о факте открытия у них счетов предпринимателя, даже если он делает это для личных нужд.

Также в monobank отметили, что передается лишь информация об открытии счета. Информация об обороте средств не раскрывается.

"Многих бизнесменов, которые используют личные карты для приема платежей от клиентов, может обеспокоить этот факт. К тому же, пишут другие пользователи, опровергая заявления monobank, налоговая уже сегодня может видеть переводы средств на всех счетах, связанных с ФОП", – говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины вскоре запустит механизм выплаты госпомощи для ФОПов и наемных работников в "красных" зонах. Так, зарегистрироваться в портале "Дія" для получения средств можно будет уже на следующей неделе.

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