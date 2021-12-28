В Украине анонсируют открытие супермаркетов Lidl: они меняли рынок зарплат, вот сколько могут платить у нас

В Украине могут открыть сеть супермаркетов Lidl. В других странах, к примеру, в Эстонии, они предлагали своим сотрудникам зарплату на 25% выше рыночной и тем самым меняли ситуацию в торговле. Если же такая ситуация повторится и в Украине, они могут платить сотрудникам супермаркетов около 15 тыс. грн в месяц.

Так, как соощает издание Рostimees, в Эстонии средняя зарплата продавцов на момент прихода Lidl cоставляла 813 евро. Новая сеть супермаркетов предложила своим сотрудникам на четверть больше – около 1000 евро.

Lidl уже удивил своих конкурентов в нескольких восточноевропейских странах предложением заработной платы выше средней и начал войну заработной платы в дополнение к войне цен. Если же такая ситуация повторится и в Украине, то при средней зарплате в торговле на уровне 11800 грн, они могут платить 14750 грн (если повторят эстонский сценарий).

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Отметим, о возможном открытии немецкой сети супермаркетов Lidl в Украине стало известно еще в октябре 2021-го. Об этом намерении сообщили в немецком издании Lebensmittel Zeitung. Тогда отмечалось, что корпорация Schwarz, которой принадлежит известный торговый бренд, якобы уже назначила руководителя головного офиса, ранее он возглавлял эту же сеть в Польше. Речь идет об Адаме Мищишине.

Однако в самой компании не стали отвечать на вопрос, в каких странах они планируют открыть свои супермаркеты. Также стоит отметить, что Lidl по всему миру привлекает клиентов в первую очередь с помощью низких цен на продукты и товары и широкий ассортимент продукции собственного производства.

Бизнес-модель АТБ при этом похожа на тактику поведения на рынке Lidl, поэтому их уже назвали главным конкурентом крупнейшей сети супермаркетов в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть Lidl, скопированная "АТБ", может появиться в Украине даже не в 2022-м. Запуск займет больше года, при этом официального подтверждения нет.