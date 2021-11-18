В Украине 5 гривен продают за 20 тысяч: в чем особенность купюры

В Украине хотят продать банкноту в 5 грн минимум за 20 тысяч. Купюра выпущена в 1992 году и имеет дефект: с обратной стороны нет изображения – только номера.

По словам собственника купюры, ранее она подвергалась выравниванию. "Изначально она была примята", – указал он в описании банкноты на онлайн-аукционе Violity.

В среде коллекционеров банкноты и монеты с дефектами очень ценятся. Любые виды производственного брака на бумажных купюрах или металлических монетах превращают эти денежные знаки в дорогостоящий товар.

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Пробную монету номиналом в 2 гривни 1996 года выпуска продали на аукционе за 50 тыс. грн. Как заявил продавец, всего Нацбанк произвел 8 таких монет в качестве эксперимента.

Так как монету решили не выпускать в широкое производство, сейчас ее цена достигает десятков тысяч гривен. Монета отличается от привычных для украинцев двух гривен. Она произведена из латуни, на ней изображены другие монеты разного номинала (от 1 копейки до 1 гривни).

За 100 тыс. гривен продают монету номиналом в 1 гривню. Она была отчеканена в 2006 году. Ее нынешний владелец объясняет: такой огромный ценник он выставил из-за "невероятных" свойств монеты. По его словам, она имеет мистическую силу.

Владелец даже дал монете отдельное название – Танцующий Шива. Предлогом для этого стало то, что на куполе изображенной на ее обратной стороне Десятинной церкви (которую держит Владимир Великий – князь, крестивший Киевскую Русь) он увидел танцующего Шиву. Это – бог-разрушитель в троице главных богов индуистского пантеона наряду с Брахмой и Вишной.

По заявлению владельца, именно это придает монете особую силу. Какую – он не говорит, однако уточняет, что "ее направление определит время".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине за любую монету номиналом в 1 грн 1992 года выпуска готовы заплатить тысячи гривен. На аукционе стартовая цена на такую гривню начинается от 18 тысяч, а иногда доходит до 47 тысяч.