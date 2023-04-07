В Украине 2 копейки продают за огромные деньги: почему такие дорогие

В Украине за 67 001 грн продают 2 копейки 1992 года. Эта монета является пробной и не была в обороте. Ее особенностью является внешний вид – венок расположен ближе к центру (а не около пояса).

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему, отчеканена монета из магнитной стали. А кроме того:

находится она в отличном состоянии;

реставрации не подвергалась.

На выложенных же продавцом фото заметны дефекты монеты. В частности:

потертости;

повреждение на поясе.

Продаются же эти 2 копейки по правилам аукциона – т.е., цена в 67 001 грн не окончательна и может вырасти еще. Окончание торгов намечено на вечер 12 апреля.

Первая ставка на монету составляла 1 грн. Т.е. за время торгов ее стоимость выросла в 67 001 раз.

"2 копейки 1992 года – это пробная монета Украины, которая не была запущена в оборот. Первые украинские 2 копейки чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Из-за ошибки в эскизах монета получила узкий венок", – рассказывают специалисты ресурса "Монеты-ягодки".

Как сообщал OBOZREVATEL, за хорошие деньги можно продать и другие монеты в 2 копейки. К примеру, за монеты 1996 года разновидности 1АА из алюминия могут заплатить 600-800 грн. А за такие же монеты, но из немагнитной стали – 2800-5600 грн.

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