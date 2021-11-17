В Украине 2 гривны продали за 50 тысяч: в чем особенность монеты

В Украине пробную монету номиналом в 2 гривни 1996 года выпуска продали на аукционе за 50 тыс. грн. Как заявил продавец, всего Нацбанк произвел 8 таких монет в качестве эксперимента.

Так как монету решили не выпускать в широкое производство, сейчас ее цена достигает десятков тысяч гривен, следует из данных аукциона Violity. Монета отличается от привычных для украинцев двух гривен. Она произведена из латуни, на ней изображены другие монеты разного номинала (от 1 копейки до 1 гривны).

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"Одна из самых редких монет Украины! Отсутствовала в каталоге Коломийца. Лежит в моей коллекции с 1996 года, прямо с монетного двора! Пробная из латуни", – написал продавец.

Нумизматы готовы платить десятки тысяч гривен не только за те монеты, которые невозможно встретить, но и за деньги из оборота. Например, редкую монету можно получить в супермаркете вместе со сдачей.

Редкими считаются: экспериментальные монеты (например, номиналом в 15 копеек), старые копейки и те, которые произведены с дефектом. Особым спросом пользуются копейки с разными реверсами и аверсами (поворот на 180 градусов, ошибки и т.д).

На аукционах также продают и монеты времен СССР. Их цена может достигать 200 тыс. грн. Те, у кого есть старые или редкие монеты, могут получить консультацию по цене на форумах специализированных аукционов.

ак ранее писал OBOZREVATEL:

в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке;