В стране ЕС работникам разрешат узнавать зарплаты коллег: для чего это нужно

В Финляндии правительство планирует принять новый закон, который позволяет работникам проверять, сколько зарабатывают их коллеги. К примеру, работник может подозревать, что подвергается дискриминации. Это является частью попытки сократить разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами.

Но законопроект раскритиковали профсоюзы работников и крупнейшие организации работодателей. Там заявляют, что новшество вызовет больше конфликтов на рабочем месте. Об этом сообщает Reuters.

Власти Финляндии хотят уменьшить разницу в заработной плате. "Центральным в программе правительства является устранение неоправданных разрывов в оплате труда. Теперь они будут решаться более строго", – сказал министр Северного сотрудничества и равноправия Томас Бломквист.

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По его словам, принятие законопроекта ожидается до выборов в апреле 2023 года. Так, по данным рейтинга равенства оплаты труда Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2020-м финские женщины зарабатывали на 17,2% меньше, чем мужчины.

Опрос показал, что Финляндия оказалась на 37 месте в общем зачете по равенству зарплаты, значительно уступив Норвегии (8 место), Дании (9 место) и Швеции (12 место). При этом гендерное равенство было в политической повестке дня в государстве на протяжении десятилетий.

"Чтобы преодолеть этот разрыв, необходимо изменить отношение, и поэтому необходимо изменить закон, чтобы изменить культуру", – заявила Катарина Мурто, директор Конфедерации профсоюзов профессионального и управленческого персонала Akava. В свою очередь Бломквист отметил, что власти будут придерживаться того, о чем договорилась в правительственной программе

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Португалии одобрили поправки в трудовое законодательство. Теперь работодателей будут штрафовать за обращение к сотрудникам в нерабочее время.

Помимо этого, они должны будут вносить свой вклад в расходы, понесенные работниками в результате перехода на удаленную работу. Это может быть оплата счетов за электричество или интернет.