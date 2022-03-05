В России ограничили переводы родственникам за рубеж до $5 тыс. в месяц

Центробанк России 5 марта ограничил ежемесячную сумму переводов за рубеж до $5 тыс. Новшество касается физических лиц-резидентов РФ, желающих отправить средства партнерам по браку и близким родственникам.

Об этом сообщает "Коммерсантъ". Отметим, что ранее гражданам запретили вывозить из РФ более $10 тыс. наличными, а нерезидентам – переводить за границу больше $5 тыс.

Президент России Владимир Путин, развернувший войну против Украины, издал указ, согласно которому экспортеры должны продавать 80% выручки в иностранной валюте. Россиянам также запрещается перечислять иностранную валюту нерезидентам по договорам займа, зачислять иностранную валюту на счета в банках вне России и переводить деньги в онлайн-эквайринговое учреждение без открытия банковского счета.

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Ранее сообщалось, что производители продуктов в России значительно повысили цены на поставку продуктов в рестораны Москвы. Это произошло из-за рекордного обвала рубля после военного вторжения России в Украину.

Так, цены на поставку повысились в среднем на 40%. Об этом рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов, передает 24 канал. Он указал, что некоторые рестораторы уже начали повышать цену на блюда в заведениях.

В то же время, растут и цены на отпуск алкоголя от компаний в заведения города. Но на этот раз уже не из-за курса рубля, а из-за логистических проблем. Велики риски и дефицит товара, ведь поставки в РФ уже остановила компания по производству спиртных напитков Diageo. Это производитель спиртного под брендами Smirnoff, Guinness, Johnnie Walker, Capitan Morgan и Baileys.