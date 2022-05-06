В России обвалилось производство мебели, а цены взлетели: ситуация ухудшится

Производство мебели на территории страны-террориста снижается, спрос падает, а цены растут. Причиной послужила война, которую РФ развернула против Украины. Кроме снижения расходов потребителей мебельщики столкнулись с сужением каналов сбыта после приостановки работы торговой группы IKEA.

Прогнозируется, что падение продаж составит 50% по итогам 2022 года. Об этом говорится в материале "Коммерсантъ".

Только в марте производство мебели в РФ упало на 3% в годовом разрезе (4,3 млн условных единиц продукции), подсчитали в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). Причем спад произошел после успешного для рынка начала года.

О таком спаде говорит и гендиректор компании "Мария" Ефим Кац. Последний указал на снижение продаж продукции среднего и высокого ценового сегмента.

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"Пока пользуется спросом только бюджетная линейка: ее доля в структуре продаж выросла с 3% в феврале до 15% в апреле", – пояснил Кац. Однако это лишь временное явление, говорит основатель Divan.ru Антон Макаров: "Рост зарплат не успевает за инфляцией, потребление падает".

Управляющий партнер "Ванчугов и партнеры" Алексей Ванчугов сказал, что в базовом сценарии россияне тратят на мебель 5-7% доходов. При этом во времена кризисов эти расходы сокращаются одними из первых.

В деньгах оборот российского рынка мебели в первом квартале текущего года, по оценкам АМДПР, составил 79,6 млрд руб, увеличившись на 20% в годовом выражении. Это стало рекордным показателем за последние четыре года. Такая динамика во многом объясняется ростом стоимости. Дело в том, что цены на мебель только в январе-марте выросли в среднем на 12,5%.

Как повлияли санкции и уход компаний

Производители из страны-агрессора зависят от импорта комплектующих, включая фурнитуру, лаки, краски, ткани, которые выросли в цене из-за нарушения логистики. В АМДПР прогнозируют рост стоимости локальной продукции не менее чем на 30%.

В свою очередь Кац оценивает рост себестоимости в марте аж в 35-50% относительно февраля. Доля импорта в его продукции достигает 50-60%, отсюда и результат.

В АМДПР по итогам 2022-го ждут снижения объема продажи мебели на 50%. Это может произойти не только из-за сокращения платежеспособного спроса, но и из-за приостановки работы в РФ шведской IKEA.

На компанию в России приходилось 5% от общего объема всего выпуска, из которых 80% экспортировалось, отмечает Шестаков. Но, по его словам, сбывать свою продукцию российским предприятиям, производившим мебель для ритейлера, стало сложнее.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев говорит, что аналогов IKEA на рынке РФ сейчас нет. В то же время онлайн-розница, как говорит специалист, вряд ли станет полноценной заменой.

Стоит отметить, что из-за кровавой войны в Украине выросли цены в РФ не только на мебель. Также взлетела стоимость многих других продуктов и товаров. Во многом благодаря уходу иностранных компаний с рынка страны-террориста и санкций Запада. Многие бизнесы и производств в России зависят от поставок товаров из-за рубежа, поэтому столкнулись с проблемами.

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