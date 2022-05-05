Нефтегигант Shell продает свою сеть АЗС в России – Forbes

Британско-нидерландский нефтегигант Shell нашел покупателя на свою сеть автозаправочных станций в России. Им может стать местный "Лукойл". Соглашение пока не подписано – стороны находятся в процессе переговоров.

Об этом сообщает российский Forbes. Отмечается: в самой Shell покупателя своей сети АЗС называть не стали.Там только отметили, что ведут переговоры с "независимыми заинтересованными сторонами".

"Shell продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года", – говорится в сообщении. При этом в издании напоминают, что у компании более 370 АЗС в 28 городах РФ – часть из них принадлежит ей самой, а некоторые работают под брендом Shell по франшизе.

Видео дня

Кроме автозаправочных станций, отмечается, Shell хочет избавиться и от своего завода по производству смазочных материалов. При чем, вместе с долгами. "Кредиты ООО "Шелл нефть", на балансе которого находятся АЗС и завод, достигают 9 млрд рублей (138 млн долларов)", – рассказывают аналитики.

О планах по выходу из сети АЗС и производств авиационного топлива и смазочных материалов в России Shell сообщила 8 марта. Правда, тогда речь шла о закрытии этих бизнесов, а не о продаже.

На фоне войны России против Украине Shell заявила о сворачивании и других российских проектов. В частности, компания заявила, что:

выйдет из совместных предприятий с "Газпромом" – трубопровода "Северный поток-2"; завода по производству СПГ "Сахалин-2", добычных Salym Petroleum Development и "Гыдан энерджи";

откажется от закупок российской нефти на спотовом рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно последняя из крупных энергетический компаний Европы, французская Total Energies, начала выход из России. Также Total Energies списала $4,1 млрд, вложенных в общий с российским "Новатэком" проект "Арктик СПГ-2".