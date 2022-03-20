В работе "Приват24" могут быть временные паузы: ПриватБанк продлил регламентные работы

ПриватБанк предупредил клиентов о продолжении регламентных работ в "Приват24". Так, настройка многих сервисов в период 20 марта и начала дня 21 марта может привести к временным паузам в работе приложения.

В пресс-службе ПриватБанка сообщили, что настройка требует больше времени, чем планировалось в начале работ.

"ІТ-команда ПриватБанка вторые сутки в режиме 24/7 работает над усилением мощностей для бесперебойной работы банка при любых обстоятельствах... Настройка многих сервисов на протяжении 20 марта и начала дня 21 марта может привести к временным паузам в работе "Приват24". Извиняемся за неудобства и просим отнестись к этому с пониманием", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Украине клиент любого банка может снять в банкомате "Привата" до 100 тыс. грн. При этом лимит на одноразовую операцию (можно делать раз в три часа) составляет 20 тыс. грн.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга. Отметим, в Украине, несмотря на военное вторжения России, финансовая система работает стабильно. Проблем с нехваткой налички ни в банкоматах, ни в терминалах, нет. Также деньги можно снять на кассе практически любого супермаркета.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы начали жаловаться на невозможность авторизоваться в приложении государственных услуг Дія. Такая проблема может возникать по нескольким причинам, большинство из которых можно сразу же решить.

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