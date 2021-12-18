В ПриватБанке произошел сбой валют: обещают централизовано вернуть переплату клиентам

В ПриватБанке в ночь с 16 на 17 декабря произошел сбой в стоимости доллара. В результате клиентам продавали доллары по цене евро (за 30,95 вместо 27,4 грн/$).

Как сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга в комментарии Finbalance, переплаченные из-за ошибки банка деньги клиентам централизовано вернут. "Будет централизованный пересчет и возврат", – пояснил он.

В финучреждении также уточнили, что речь идет о техническом сбое. Он произошел как в мобильном приложении, так и на сайте банка. Стоит отметить, что у клиентов доллары покупали по правильному курсу в 27,05 грн/$, то есть "лишних" денег банк не давал. А вот продавал банк доллары уже по значительно завышенному курсу.

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Отметим, что украинцы могут покупать и продавать валюту с помощью виртуальных валютных карт. Для этого не нужно иметь "пластиковую" карту. В приложении своего банка можно заказать виртуальную карту, а затем переводить на нее гривни, деньги будут сразу конвертироваться в доллары.

Кроме того, стоит учитывать, что если вы планируете купить крупную сумму долларов в банковском отделении, лучше заранее позвонить и "заказать" нужную сумму. Но учтите, что в рамках финансового мониторинга банк имеет право спросить, откуда у вас взялась такая сумма.

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