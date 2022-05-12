В "Приват24" произошел сбой: украинцы не могут зайти в приложение

В приложении "Приват24" 12 мая произошел сбой. Клиенты ПриватБанка жалуются, что не могут авторизоваться в системе. Проблемы наблюдаются и со входом в веб-версию "Приват24".

Сбой касается исключительно входа в приложение, сообщает ПриватБанк на странице в Facebook. "Есть проблема с входом "Приват24" – исправляем, подождите немного", – сообщают сотрудники банка.

Клиенты "Привата" пишут, что при попытке зайти в приложение отображается сообщение: "Ошибка выполнения операции. Пожалуйста, повторите операцию позже".

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Сбои в работе ПриватБанка часто случались в марте-апреле 2022 года. Эти проблемы банк объяснил переносом дата-центра на территорию Европейского Союза.

Последний крупный системный сбой в ПриватБанке произошел 23 апреля. В частности, речь идет об онлайн-приложении "Приват24" и банкоматах. Кроме того, проблемы возникали с оплатами картами через торговые терминалы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине крупные банки, в том числе "Приват", с 1 июня отменят кредитные каникулы. Новые условия еще разрабатываются, однако уже точно известно: платить придется как минимум тем, кто не лишился своей работы и не находится в зоне интенсивных военных действий.