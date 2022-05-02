В "Приват24" появились карточки Payoneer: что это и зачем нужно

Государственный ПриватБанк интегрировал в "Приват24" функции платежной системы Payoneer. Пользоваться карточками системы теперь можно в мобильном приложении "Привата" или в веб-версии онлайн-банкинга. Payoneer часто пользуются фрилансеры, которые работают с иностранными заказчиками, а также продавцы с крупных онлайн-площадок, например, Amazon.

Об этом сообщила пресс-служба банка. Доступны такие функции:

полная привязка аккаунта "Приват24" к сервису Payoneer;

вывод средств с кошелька Payoneer на карточки и счета физических лиц в ПриватБанке, воспользоваться такой услугой могут и физлица-предприниматели ("ФОПы") – однако если для обычных пользователей начисление происходит круглосуточно, "ФОПы" могут переводить деньги только с 8:00 до 20:00 в рабочие дни;

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открытие виртуальный карточек в процессе вывода средств, в том числе получение банковских реквизитов по балансам в евро и долларах;

отсутствие комиссий банков-корреспондентов по SWIFT-платежу от Payoneer.

Чтобы зарегистрировать аккаунт Payoneer в Украине нужно будет указать данные одного из документов –внутренний паспорт, загранпаспорт, идентификационный код или водительские права, а также данные существующей карты любого местного банка для верификации личности. Пользователи из Украины могут регистрироваться как физическое лицо или как юридическое лицо.

Payoneer – это электронная платежная система, которая предоставляет финансовые услуги и денежные онлайн-переводы. Payoneer также является зарегистрированным провайдером MasterCard по всему миру, за исключением Россию.

Фактически Payoneer позволяет получить деньги и либо вывести их на счет или карту любого украинского банка, либо рассчитываться с помощью самой карты Payoneer.

Часто с системой Payoneer работают IT-специалисты, которые получают таким образом оплату за выполнение заказов за границей. Также услугами компании пользуются мировые гиганты Airbnb, Amazon, Google, Upwork и Walmart.

Как сообщал OBOZREVATEL, ПриватБанк перенес свой дата-центр на территорию Европейского Союза, опасаясь угрозы уничтожения дата-центров в Киеве и Днепре. В банке работали над проектом переноса клиентских данных в ЕС последние 45 дней. Это и стало причиной многочисленных сбоев в работе банка.

Также ранее британская финтех-компания Wise упростила правила для беженцев из Украины. В первую очередь, речь идет о таких услугах: хранение средств, пополнение счетов и проведение расчетов в различных валютах. Однако карту можно оформить и тем, кто находится в Украине.