Европейская система денежных переводов Wise заработала для украинцев: как пользоваться

Британская финтех-компания, которая занимается денежными переводами, Wise упрощает правила для беженцев из Украины. В первую очередь, речь идет о таких услугах: хранение средств, пополнение счетов и проведение расчетов в различных валютах. Однако карту можно оформить и тем, кто находится в Украине.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Украинцы смогут открывать счета в евро, британских фунтах, долларах и других валютах, накапливать деньги более чем в 50 валютах. А также получить универсальную дебетовую платежную карту, поддерживающую оплаты всеми этими валютами одновременно", – объяснил Федоров.

Как пользоваться Wise

Для открытия новой учетной записи Wise и получения дебетовой карты необходимо:

Видео дня

находиться в одной из стран, где Wise предоставляет услуги;

предоставить удостоверение личности (например, загранпаспорт, водительское удостоверение);

иметь возможность пополнения счета банковским переводом или картой, зарегистрированной на ваше имя;

знать адрес в Европейской экономической зоне (EEA) для доставки карты.

Если нет украинских документов, подойдет удостоверение беженца или лица, получившего временную защиту (выдается в зависимости от страны пребывания). Если все необходимые документы есть, можно начинать регистрацию в системе:

установите приложение Wise на телефон или воспользуйтесь wise.com, нажмите "Регистрация";

введите адрес электронной почты и придумайте пароль для входа;

заполните личную информацию: имя, дата рождения, адрес пребывания (обязательно в стране, где Wise предлагает карты) и номер телефона.

Как активировать аккаунт Wise и заказать карту

После заполнения личной информации будет доступна опция активации аккаунта на домашней странице. Для этого понадобится внести 20 фунтов стерлингов на свой счет Wise (или эквивалент в других валютах, в гривне это около 765 грн) с карты или банковского счета, которые открыты на ваше имя:

Если у вас есть доступ к украинской дебетовой или кредитной карте, вы можете использовать ее для пополнения счета в выбранной валюте. Этот способ практически мгновенный.

Если нет доступа к карте, можно осуществить перевод по реквизитам счета через SWIFT. Деньги в таком случае нужно предоставлять в валюте счета. Поступление таких переводов длится 2-5 рабочих дней, но иногда дольше.

После активации учетной записи Wise можно заказать карту. Для этого нужно перейти на страницу wise.com/card-management и нажать кнопку "Заказать карту". Потребуется адрес доставки и уплата 6 евро (около 200 грн). Деньги можно списать с уже внесенный на баланс Wise суммы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее финтех-приложение Revolut упростило правила регистрации для украинцев в ЕС. Теперь для открытия счета электронных денег этой системы в ЕС не требуется подтверждение права на жительство в Европе. Также компания отказалась от ряда комиссий за обмен валюты и пополнения счета.

В мобильном приложении Revolut можно получить виртуальную банковскую карту, которой платить с карты в локальной валюте страны, где вы находитесь или снимать наличные. Доступны и другие функции: мгновенные переводы денег между картами (лимит – 1500 евро в день), аналитика расходов, переводы денег за границу. Картой Revolut можно пользоваться в любой точке Европейской экономической зоны.