В "Приват24" изменились условия некоторых денежных переводов: ПриватБанк объявил о новых правилах

Государственный ПриватБанк ввел бесплатные переводы на украинские карточки с карт в Польше и Германии. Льготные условия будут не постоянными – их действие ограничено до июля 2023 года.

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Воспользоваться услугой можно в онлайн-банкинге "Приват24" – как в приложении, так и на портале. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка. Алгоритм такой:

после авторизации в веб-версии или мобильном приложении "Приват24" выбрать меню "Сервисы";

перейти по ссылке "Переводы" и выбрать вариант "На карту";

при выборе счета, с которого осуществляется перевод нужно указать польскую или немецкую карту и ввести ее реквизиты;

система автоматически осуществит перевод без комиссии.

Видеоинструкция, как перевести деньги на карту в "Приват24":

Как сообщал OBOZREVATEL, новые пользователи "Приват24" теперь могут добавить свои персональные данные через портал Дія. Финучреждение упростило процесс идентификации личности.

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