В правительстве предложили монетизировать льготы на общественный транспорт

Льготы на проезд в общественном транспорте должны быть монетизированы. Тарифы на проезд должны соответствовать рыночным условиям.

Такое мнение в программе "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL высказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. "С прошлого года мы работаем над тем, чтобы монетизировать льготы, потому что у нас есть достаточно большое количество людей, которые пользуются ими. От этого страдают и перевозчики, и местные органы власти, и люди, которые такие льготы имеют", – заметил он.

По словам чиновника, местные власти каждого отдельного населенного пункта должны принять наиболее приемлемое решение в отношении стоимости проезда в общественном транспорте, учитывая все обстоятельства.

"Если местные власти берут на себя дотирование того или иного вида транспорта, в одном из крупных городов вводится бесплатный проезд в общественном транспорте для местных жителей, они должны понимать, что они на плечи налогоплательщиков конкретного города или городской территориальной общины кладут расходы на дотирование этого транспорта", – сказал Немчинов.

"Если они хотят, чтобы это были рыночные цены, соответственно, они должны об этом коммуницировать со своими общинами. На то они и местные власти, чтобы это решать", – подчеркнул он.

В то же время чиновник заявил, что убежден в необходимости монетизации льгот на проезд в общественном транспорте по ряду причин. "Есть люди, которые не пользуются общественным транспортом, но имеют льготу, и есть люди, которые пользуются постоянно, но из-за ограничений перевозчиков, решений местных советов воспользоваться льготным проездом не могут", – отметил он. Поэтому "лучшим вариантом является монетизация этих льгот и использование этих средств на собственные нужды", – подытожил Немчинов.

Как писал OBOZREVATEL, депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец сообщил, что стоимость одной поездки в общественном транспорте столицы не будет превышать 20 гривен. Однако текущая цена может возрасти.