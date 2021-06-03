В Польше взлетело число вакансий для украинских заробитчан: кого берут без опыта и сколько платят

В Польше на треть выросло количество вакансий для украинских заробитчан. Без опыта работы и специальности можно рассчитывать на зарплату в размере от 26 до 45 тыс. грн.

Это следует из данных кадрового портала work.ua. К примеру, упаковщики на фабрике шоколада Milka в Варшаве (Польша) зарабатывают 29,1 – 38 тыс. грн. "Рабочая смена 10−11 часов. Работа 5 либо 6 дней в неделю. В субботу и по переработкам часов (при желании, возможно их использовать) тарификация оплаты труда выше, чем стандартная почасовая оплата работы в будни", – говорится в объявлении.

Упаковщик печенья на кондитерскую фабрику Bahlsen в Кракове (Польша) зарабатывает 26-тыс. грн. При этом для работы придется получить официальную визу, оформление официальное. Есть также и сезонные предложения.

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К примеру, сортировщик саженцев клубники в Польше, зависимо от количество рабочих дней, может зарабатывать от 30 до 50 тыс. грн. "Работа заключается в сортировке саженцев клубники путем складывания саженцев в пучок, затем – в ящики", – говорится в объявлении. Работа сезонная, всего на 3-5 недель.

Упаковщик салфеток EcoWipes в Варшаве (Польша) может претендовать на зарплату в размере 26-41,5 тыс. грн. Согласно аналитике Jooble, самыми востребованными специалистами в Польше в 2021 году, стали:

разнорабочий – с зарплатой в пределах 20 000-28 000 грн/мес;

упаковщик – 25 000-35 000 грн/мес;

грузчик – с зарплатой 20000-30000 грн/мес;

водитель дальнобойщик – заработная плата 30 000-75 0000 грн/мес;

строитель – зарабатывающий в зависимости от вида работ 30 000-45 000 грн/мес;

уборщик – 15 000-20 000 грн/мес;

швея – 22 000-35 000 грн/мес;

сварщик – 25 000-50 000 грн/мес;

водитель – 28 000-35 000 грн/мес.

В то же время Украина, как и многие страны, остро ощущает дефицит сезонной рабочей силы. Потому временной, нелегальной работы, которую можно предложить вернувшимся заробитчанам, – немало, утверждает эксперт рынка труда Татьяна Пашкина:

"Если мы говорим о нелегальной работе, подработке и так далее, я не сомневаюсь, что такая работа у нас есть. У нас май и картошка сама себя не посадит, как говорится. Прочие полевые работы также востребованы. Сезонно могут быть затребованы ремонтники, мы видели такую тенденцию в прошлом году. Опять же начинается туристический сезон. В курортных поселках могут понадобиться помощники тандырщиков, мангальщиков, продавцы сладкой ваты, разнорабочие в пансионаты, охранники и тому подобное".

Как ранее писал OBOZREVATEL: